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Начался процесс обмена пленными между Арменией и Азербайджаном 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Начался обмен пленными между Арменией и Азербайджаном
Фото: Reuters
В соответствии с достигнутыми ранее договорённостями между Азербайджаном и Арменией, стороны начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех». По сообщению госкомиссии по вопросам пленных, пропавших без вести, и заложников Азербайджана, в Баку прибыла первая группа людей.
В понедельник, 14 декабря, граждане страны, находившиеся в статусе пленников и заложников на территории Армении, были доставлены в Баку самолётом. Им необходимо пройти обязательные мероприятия, связанные с карантином, после чего они смогут воссоединиться с семьями. В частности, сообщается о возвращении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, которые находились в плену в Армении с 2014 года.
Азербайджанская сторона будет и дальше выполнять взятые на себя обязательства по обмену пленными, заложниками и телами погибших, руководствуясь принципами гуманизма, — говорится в заявлении, которое приводит «Sputnik Азербайджан».
Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащий Вооружённых сил Азербайджана и двое мирных жителей подорвались на мине. Инцидент произошёл в прилегающем к Нагорному Карабаху Агдамском районе на территории села Шахбулаг.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По нему военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха.
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В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Шахбаз Гулиев , Владимир Путин , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения , Баку
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