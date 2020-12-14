Начался обмен пленными между Арменией и Азербайджаном

В соответствии с достигнутыми ранее договорённостями между Азербайджаном Арменией , стороны начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех». По сообщению госкомиссии по вопросам пленных, пропавших без вести, и заложников Азербайджана, в Баку прибыла первая группа людей.

В понедельник, 14 декабря, граждане страны, находившиеся в статусе пленников и заложников на территории Армении, были доставлены в Баку самолётом. Им необходимо пройти обязательные мероприятия, связанные с карантином, после чего они смогут воссоединиться с семьями. В частности, сообщается о возвращении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, которые находились в плену в Армении с 2014 года.

Азербайджанская сторона будет и дальше выполнять взятые на себя обязательства по обмену пленными, заложниками и телами погибших, руководствуясь принципами гуманизма, — говорится в заявлении, которое приводит «Sputnik Азербайджан».

Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащий Вооружённых сил Азербайджана и двое мирных жителей подорвались на мине. Инцидент произошёл в прилегающем к Нагорному Карабаху Агдамском районе на территории села Шахбулаг.