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Москва

В Армении заявили о приоритетности определения статуса Карабаха 

РИА Новости 50 минут назад
В Армении заявили о приоритетности определения статуса Карабаха
Фото: РИА Новости
Глава МИД Армении Ара Айвазян на встрече в понедельник с американским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Эндрю Шофером и Стефаном Висконти заявил о приоритетности для Еревана вопросов определения статуса Карабаха и "деоккупации арцахских территорий".

"Министр заявил, что приоритетом армянской стороны продолжает оставаться определение статуса Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.) на основании права на самоопределение, деоккупация арцахских территорий, захваченных Азербайджаном, обеспечение условий для возвращения арцахских армян в свои населенные пункты, сохранение религиозных и культурных ценностей", — сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с процессами в зоне карабахского конфликта после прекращения огня, восстановлением и защитой прав карабахских армян.

"В этом контексте глава МИД Армении подтвердил принципиальную позицию страны, согласно которой защита прав и интересов арцахских армян должна оставаться в первую очередь в рамках мирного процесса при сопредседательстве Минской группы ОБСЕ", — отмечается в сообщении.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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В мире , Стефан Висконти , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , МИД , Азербайджан , Армения , Ереван
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