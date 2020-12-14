В Армении заявили о приоритетности определения статуса Карабаха 

"Министр заявил, что приоритетом армянской стороны продолжает оставаться определение статуса Арцаха (самоназвание Карабаха — ред.) на основании права на самоопределение, деоккупация арцахских территорий, захваченных Азербайджаном, обеспечение условий для возвращения арцахских армян в свои населенные пункты, сохранение религиозных и культурных ценностей", — сообщили в пресс-службе МИД Армении.