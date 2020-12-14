Лукашенко приехал в больницу и напоил бабушку водой 

Сегодня Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу имени Савченко в Минске . Он ознакомился с лечением больных коронавирусной инфекцией и пообщался с пациентами, в том числе с Раисой Михайловной. Она лежала на спине в одной из палат и не могла попить воды из бутылки. Лукашенко помог ей лечь на бок и удерживал в таком положении, пока она не напилась.

«Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем. Вы спокойно! Пейте-пейте! Пейте воды. Ложитесь-ложитесь. Ну все, жму вашу руку. Выздоровеете, вот посмотрите! Потом мне позвоните. Я обязательно отвечу! Только не переживайте! Она разговаривала со мной и не поняла с кем! Я буду тогда в больницу приходить чаще, чтобы вы здоровыми были. Успехов вам. Держитесь!» — говорил он при этом.

В ходе общения с главным врачом больницы Вацлавом Янушко Лукашенко похвалил того за то, что в медицинском учреждении оказывают помощь не только больным коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом он призвал не держать пациентов в больнице, если человек идет на выздоровление с хорошей динамикой.

8 декабря, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел встречу с коллективом Столбцовской центральной районной больницы в в городе Столбцы.