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Москва

Лукашенко приехал в больницу и напоил бабушку водой 

Артём Кульша 53 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помог пациентке больницы и не был ею узнан. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Сегодня Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу имени Савченко в Минске. Он ознакомился с лечением больных коронавирусной инфекцией и пообщался с пациентами, в том числе с Раисой Михайловной. Она лежала на спине в одной из палат и не могла попить воды из бутылки. Лукашенко помог ей лечь на бок и удерживал в таком положении, пока она не напилась.
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«Вы хотите попить? Давайте мы вам поможем. Вы спокойно! Пейте-пейте! Пейте воды. Ложитесь-ложитесь. Ну все, жму вашу руку. Выздоровеете, вот посмотрите! Потом мне позвоните. Я обязательно отвечу! Только не переживайте! Она разговаривала со мной и не поняла с кем! Я буду тогда в больницу приходить чаще, чтобы вы здоровыми были. Успехов вам. Держитесь!» — говорил он при этом.

В ходе общения с главным врачом больницы Вацлавом Янушко Лукашенко похвалил того за то, что в медицинском учреждении оказывают помощь не только больным коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом он призвал не держать пациентов в больнице, если человек идет на выздоровление с хорошей динамикой.
8 декабря, как сообщал «Рамблер», Лукашенко провел встречу с коллективом Столбцовской центральной районной больницы в в городе Столбцы.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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