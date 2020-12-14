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Москва

«Она летает, черт возьми»: Рогозин потроллил Маска 

Павел Тиунов 1 час назад
Рогозин подшутил над Маском после старта «Ангары-А5»
Фото: ТАСС
Пользователи соцсетей массово комментируют старт российской ракеты «Ангара-А5», сообщает «Царьград». В Twitter развернулся троллинг американского предпринимателя Илона Маска, в котором вольно или невольно поучаствовал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
14 декабря, как сообщал «Рамблер», с космодрома Плесецк была запущена тяжелая ракета «Ангара-А5». Через 12 минут после старта от третьей ступени носителя отделились разгонный блок «Бриз-М» и макет полезной нагрузки. В течение девяти часов «Бриз-М» должен будет вывести на орбиту специальный орбитальный блок.
Космическая операция, по мнению экспертов, уже наполовину может считаться успешной. Больше всего позитивных эмоций у специалистов и наблюдателей вызвал запуск «Ангары-А5», которого ждали без малого 6 лет. Одним из первых знаменательное событие прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Она летает, черт возьми!» — написал он в Twitter (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«How do you like that, Elon Musk ("Как тебе такое, Илон Маск?» — пер.)», — подхватил восторг Рогозина пользователь под ником Bob Kelso.

«Илон Маск, чёрт возьми! — Ты видишь?», — обратился к предпринимателю ***RU17***.

Журналисты «Царьграда» отметили, что в сообщениях не даром использовано выражение «черт возьми». Его зачастую в своих твитах на русском языке использует сам Илон Маск. Таким образом, пользователи решили поддеть бизнесмена, который кстати ранее уже восторженно отзывался об уникальной российской ракете.
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Комментарии 8
В мире , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , Царьград ТВ
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