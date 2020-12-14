США могут закрыть два консульства в России 

Екатеринбурге и Генеральные консульства США Владивостоке могут быть закрыты. Об этом сообщает «Коммерсант».

Несколько дипломатических источников рассказали изданию, что американские власти рассматривают вопрос полного закрытия своих генконсульств, так как не считают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станет заметно лучше в ближайшее время.

В марте власти США полностью приостановили деятельность генерального консульства во Владивостоке из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда же американские генконсульства в Москве и Екатеринбурге стали оказывать лишь услуги, связанные с экстренными ситуациями.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года закрылось на карантин в связи с обострением эпидемиологической обстановки.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 72,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,65 миллиона человек, в США — 16,2 миллиона человек.