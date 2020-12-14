США могут закрыть два консульства в России 

Генеральные консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке могут быть закрыты. Об этом сообщает «Коммерсант».
Несколько дипломатических источников рассказали изданию, что американские власти рассматривают вопрос полного закрытия своих генконсульств, так как не считают, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станет заметно лучше в ближайшее время.
В марте власти США полностью приостановили деятельность генерального консульства во Владивостоке из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда же американские генконсульства в Москве и Екатеринбурге стали оказывать лишь услуги, связанные с экстренными ситуациями.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года закрылось на карантин в связи с обострением эпидемиологической обстановки.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 72,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,65 миллиона человек, в США — 16,2 миллиона человек.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что внешняя политика США на российском направлении не изменится революционно в случае победы Джо Байдена на выборах президента. Он заявил, что США глубоко расколоты, а отношения с Россией могли бы стать объединительной идеей, которая позволит преодолеть раскол.