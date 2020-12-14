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В Германии с 16 декабря закрывают школы и магазины 

Газета.Ru 43 минуты назад
В Германии с 16 декабря закрывают школы и магазины
Фото: РИА Новости
В Германии школы, и большую часть розничной торговли с 16 декабря закроют для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает «Интерфакс».
Отмечается, что ограничение не коснется продуктовых магазинов и аптек.

«Розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров», — говорится в сообщении.

Кроме того, будут закрыты все парикмахерские. Ограничение будет действовать как минимум до 10 января.
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