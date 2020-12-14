Власти Великобритании призвали магазины запастись продуктами

Совет министров Великобритании порекомендовал магазинам сделать запасы продуктов на случай выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения, передает газета The Sunday Times.
Британские СМИ пишут, что супермаркеты начали запасаться продуктами, ожидая массового спроса, как в первые месяцы пандемии — что уже привело к многокилометровой пробке из грузовиков на шоссе из порта Дувра. А The Sunday Times сообщает, что чиновникам от здравоохранения поручено создать шестинедельный запас медикаментов, расходных материалов и вакцин.
Переговоры о торговом соглашении уже давно не могут сдвинуться с мертвой точки — условия, выдвинутые Брюсселем, в Лондоне считают неприемлемыми. Вот как в беседе с Business FM эту ситуацию прокомментировал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»: «Несмотря на то, что Великобритания выходит из Евросоюза и Brexit осуществился, они остаются торговыми партнерами, и между ними проходит значительная часть товарных потоков. Поэтому максимально выгодно обеим сторонам заключить торговое соглашение, суть которого состоит в том, чтобы рынки британии и Евросоюза были взаимно открыты для товаров и услуг и облагались минимальными пошлинами. Об этом сейчас и проходят переговоры, но возникли достаточно серьезные проблемы с рядом вопросов, в частности с вопросами рыболовства. Кроме того, Евросоюз хочет юридически осложнить в части регуляторных правил выход Британии из ЕС, в то время как Великобритания собирается сделать так, чтобы процесс „брексита“ был быстр и без проволочек».
В воскресенье, 13 декабря вопрос о торговом соглашении вновь обсудили британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но они так ни к чему и не пришли, кроме принципиального согласия продолжать переговоры. Как предполагает советник гендиректора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов, идти эти переговоры могут сколь угодно долго:
— Если предположить, что переговоры будут идти по тем механизмам, которые определяются ВТО, то они, вероятно, будут идти очень долго. Скорее всего, ЕС выставит высокие пошлины, и снизить их удастся нескоро. Такой риск развития событий и вызвал рекомендацию создать резервы.
— Это может привести к краху британской экономики?
— До краха дело вряд ли дойдет. Важно понимать, что Европа — это не единственный рынок, и в конце концов можно закупаться на других рынках, где нет такой проблемы. Но это сильно затронет логистику поставок. Одно дело везти из Европы, другое — из Азии.
Британцы проголосовали за выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на референдуме в 2016 году. Официально Brexit состоялся 1 февраля этого 2020 года, однако переходный период продолжается до сих пор. К 1 января 2021 года Великобритания должна согласовать договор с Евросоюзом.
Как сообщил The Sunday Times один из высокопоставленных британских чиновников, шансы на подписание соглашения между Лондоном и Брюсселем сейчас не превышают 20%.