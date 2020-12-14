Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Жесткий Brexit все ближе: власти Великобритании призвали магазины запастись продуктами 

BFM.RU 23 минуты назад
Власти Великобритании призвали магазины запастись продуктами
Фото: EPA/ТАСС
Совет министров Великобритании порекомендовал магазинам сделать запасы продуктов на случай выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения, передает газета The Sunday Times.
Британские СМИ пишут, что супермаркеты начали запасаться продуктами, ожидая массового спроса, как в первые месяцы пандемии — что уже привело к многокилометровой пробке из грузовиков на шоссе из порта Дувра. А The Sunday Times сообщает, что чиновникам от здравоохранения поручено создать шестинедельный запас медикаментов, расходных материалов и вакцин.
Переговоры о торговом соглашении уже давно не могут сдвинуться с мертвой точки — условия, выдвинутые Брюсселем, в Лондоне считают неприемлемыми. Вот как в беседе с Business FM эту ситуацию прокомментировал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»: «Несмотря на то, что Великобритания выходит из Евросоюза и Brexit осуществился, они остаются торговыми партнерами, и между ними проходит значительная часть товарных потоков. Поэтому максимально выгодно обеим сторонам заключить торговое соглашение, суть которого состоит в том, чтобы рынки британии и Евросоюза были взаимно открыты для товаров и услуг и облагались минимальными пошлинами. Об этом сейчас и проходят переговоры, но возникли достаточно серьезные проблемы с рядом вопросов, в частности с вопросами рыболовства. Кроме того, Евросоюз хочет юридически осложнить в части регуляторных правил выход Британии из ЕС, в то время как Великобритания собирается сделать так, чтобы процесс „брексита“ был быстр и без проволочек».
В воскресенье, 13 декабря вопрос о торговом соглашении вновь обсудили британский премьер-министр Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но они так ни к чему и не пришли, кроме принципиального согласия продолжать переговоры. Как предполагает советник гендиректора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов, идти эти переговоры могут сколь угодно долго:
— Если предположить, что переговоры будут идти по тем механизмам, которые определяются ВТО, то они, вероятно, будут идти очень долго. Скорее всего, ЕС выставит высокие пошлины, и снизить их удастся нескоро. Такой риск развития событий и вызвал рекомендацию создать резервы.
— Это может привести к краху британской экономики?
— До краха дело вряд ли дойдет. Важно понимать, что Европа — это не единственный рынок, и в конце концов можно закупаться на других рынках, где нет такой проблемы. Но это сильно затронет логистику поставок. Одно дело везти из Европы, другое — из Азии.
Британцы проголосовали за выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на референдуме в 2016 году. Официально Brexit состоялся 1 февраля этого 2020 года, однако переходный период продолжается до сих пор. К 1 января 2021 года Великобритания должна согласовать договор с Евросоюзом.
Как сообщил The Sunday Times один из высокопоставленных британских чиновников, шансы на подписание соглашения между Лондоном и Брюсселем сейчас не превышают 20%.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
BFM.RU: последние новости
Как Дональд Трамп проиграл все суды. Комментарий Георгия Бовта Как Дональд Трамп проиграл все суды. Комментарий Георгия Бовта Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США Директор по инвестициям Saxo Bank назвал победителей в «гонке вакцин» от COVID-19 Директор по инвестициям Saxo Bank назвал победителей в «гонке вакцин» от COVID-19
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Сергей Хестанов , Сергей Суверов , ВТО , ЕС , Еврокомиссия , Sunday Times , Business FM , Бельгия , Брюссель , Дувр , Лондон , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Беспорядки в США попали на видео
04:19
Беспорядки в США попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео землетрясений в Чечне
01:10
Опубликовано видео землетрясений в Чечне
Происшествия
Дебош на крыле самолета попал на видео
00:56
Дебош на крыле самолета попал на видео
Происшествия
Видео вылетевшего на дорогу ковша экскаватора
00:43
Видео вылетевшего на дорогу ковша экскаватора
Происшествия
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
04:18
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
В мире
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение