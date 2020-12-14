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Умер автор шпионских романов Джон ле Карре 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Умер автор шпионских романов Джон ле Карре
Фото: MAURIZIO GAMBARINI/EPA
Британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре умер в возрасте 89 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье вечером литературным агентством Curtis Brown, представлявшим интересы писателя.

"С великой скорбью вынуждены сообщить о том, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, ушел из жизни в субботу, 12 декабря 2020 года, в Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Ему было 89 лет. Наши мысли сейчас с его четырьмя сыновьями, их семьями, и его женой Джейн, — говорится в документе. — Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы".

Ле Карре, в молодости работавший на британскую разведслужбу MI6 и контрразведку MI5, написал несколько десятков рассказов и 25 шпионских романов (из них два — автобиографических), которые были переведенных на десятки языков. Среди наиболее известных — "Русский дом", "Шпион, выйди вон!", "Шпион, пришедший с холода". Больше десятка его книг были экранизированы. Снятая в 2011 году лента "Шпион, выйди вон!" получила две премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и была выдвинута на "Оскар" в трех номинациях. Газета The Times включила ле Карре в список 50 лучших британских писателей послевоенного времени.
Ле Карре посвятил литературе больше полувека и продолжал писать до глубокой старости. В 2016 году были изданы его мемуары "Голубиный туннель". Последний роман писателя — "Полевой агент" (Ageny running in the field) вышел в свет в Великобритании в октябре 2019 года. В ней ле Карре вновь возвращается к теме противостояния России и Запада и строит фантастическую теорию о причинах Brexit, об инициаторах которого писатель крайне негативно отзывался в интервью различным изданиям.
Романист порой нелестно отзывался и о работе британской разведки, а образ MI6, который он создавал в своих книгах, вызывал возмущение у многих сотрудников спецслужбы. В прошлом году в заочную полемику с писателем на страницах The Times вступил экс-глава MI6 (1999-2004) Ричард Дирлав, заявивший, что творчество ле Карре подрывает имидж ведомства, имеет деструктивный эффект и "переворачивает реальность" с ног на голову.
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В мире , Ричард Дирлав , Газета The Times , Лондон , Великобритания
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