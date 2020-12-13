Завод американской компании Apple по сборке iPhone в Нарсапуре подвергся нападению. Причем разгромили его сами рабочие, в отместку за размер заработной платы.

Об этом сообщается в издании Times of India. На индийском заводе Apple в Нарсапуре числится числится порядка 2000 сотрудников, большинство из которых в эту субботу решили разгромить предприятие после конца ночной смены. Работники уничтожали мебель компании, сборочные единицы, разбивали стекла, нападали на офисы руководителей, переворачивали машины, а некоторые и вовсе предпринимали попытки поджечь их.

Представители завода еще не комментировали происшествие, однако причину недовольств сотрудников рассказали источники издания The Times of India. Так, по их словам, компания заплатила рабочим не ту сумму, которую обещала при принятии их на работу.