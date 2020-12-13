В Saxo Bank назвали победителей в «гонке вакцин»

Победителями в международной «гонке вакцин» от коронавируса станут наука и каждый из нас, ее необходимо рассматривать как попытку решить одну из проблем человечества. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
«Гонка вакцин» интересна с той точки зрения, что многие страны и компании, похоже, нашли верный подход к их созданию. Я не вижу здесь негатива, скорее смотрю на нее как на сосредоточенную попытку разрешить одну из значительных проблем человечества. В ней только один победитель — это каждый из нас», — сказал собеседник агентства.
Якобсен также считает, что Россия в сложившейся ситуации «должна делать, что делает».
«По моему мнению, это не гонка, потому что много денег не заработаешь — никто не будет выставлять большие счета за вакцины. Это брендинг, престиж — да, это политические вещи, но я повторюсь, что победитель здесь — наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу», — подчеркнул он.
«Лишь месяцы отделяют нас от результатов создания вакцин», — заявил Якобсен, указав при этом, что уже в следующем году мир будет занят другими проблемами, а коронавирус будет под контролем.