В Saxo Bank назвали победителей в «гонке вакцин»

«По моему мнению, это не гонка, потому что много денег не заработаешь — никто не будет выставлять большие счета за вакцины. Это брендинг, престиж — да, это политические вещи, но я повторюсь, что победитель здесь — наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу», — подчеркнул он.