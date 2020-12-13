Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Директор по инвестициям Saxo Bank назвал победителей в «гонке вакцин» от COVID-19 

BFM.RU и ещё 3 8 часов назад
В Saxo Bank назвали победителей в «гонке вакцин»
Фото: EPA
Победителями в международной «гонке вакцин» от коронавируса станут наука и каждый из нас, ее необходимо рассматривать как попытку решить одну из проблем человечества. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

«Гонка вакцин» интересна с той точки зрения, что многие страны и компании, похоже, нашли верный подход к их созданию. Я не вижу здесь негатива, скорее смотрю на нее как на сосредоточенную попытку разрешить одну из значительных проблем человечества. В ней только один победитель — это каждый из нас», — сказал собеседник агентства.

Якобсен также считает, что Россия в сложившейся ситуации «должна делать, что делает».
Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты

«По моему мнению, это не гонка, потому что много денег не заработаешь — никто не будет выставлять большие счета за вакцины. Это брендинг, престиж — да, это политические вещи, но я повторюсь, что победитель здесь — наука: ученые в России, других странах, где бы они ни находились. Они сотрудничают между собой, невзирая на политическую атмосферу», — подчеркнул он.

«Лишь месяцы отделяют нас от результатов создания вакцин», — заявил Якобсен, указав при этом, что уже в следующем году мир будет занят другими проблемами, а коронавирус будет под контролем.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
BFM.RU: последние новости
Как в Баку прошел парад в честь победы в Карабахе Как в Баку прошел парад в честь победы в Карабахе Сын президента Венесуэлы привился «Спутником V» Сын президента Венесуэлы привился «Спутником V» Армения сообщила о наступлении Азербайджана на юге Карабаха Армения сообщила о наступлении Азербайджана на юге Карабаха
Комментарии 3
В мире , Saxo Bank , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение