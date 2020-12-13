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Twitter «ненароком» запретил лайкать сообщения Трампа 

Газета.Ru и ещё 4 24 минуты назад
Twitter запретил лайкать сообщения Трампа
Фото: Reuters
Социальная сеть Twitter "ненароком" запретила на несколько часов лайкать и отвечать на сообщения президента США Дональда Трампа о его победе на выборах, пишет The Hill со ссылкой на заявление представителя компании.
Ранее Трамп написал несколько твитов, где раскритиковал решение Верховного суда, который отказался рассматривать иск Техаса об оспаривании итогов президентских выборов. Соцсеть пометила эти сообщения как "спорные".
К тому же пользователи в течение как минимум часа не могли поставить отметку "нравится" или ответить на твиты. Вместо этого появлялось сообщение: "Мы пытаемся не допустить, чтобы подобный твит, который нарушает правила Twitter, достигал бы большего числа людей, поэтому мы отключили большинство способов реагировать на него".
Позже представитель Twitter сообщил, что компания сделала это непреднамеренно.

"Мы непреднамеренно приняли меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на отмеченный твит. Теперь на твит можно реагировать", — заявил представитель.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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Комментарии 5
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ООН , CNN , Fox News , телеканал NBC , телеканал АВС , Нью-Йорк
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