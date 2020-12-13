Сын лидера Венесуэлы привился вакциной «Спутник V»

"Горжусь присутствовать в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире российской вакцины против COVID-19, "Спутник V", — написал дипломат в своем блоге в Twitter.

В середине октября Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Также планируется ее производство на территории страны. По словам президента Мадуро, вакцинация населения, скорее всего, начнется в апреле.