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Москва

Сын Мадуро привился вакциной «Спутник V» 

РИА Новости и ещё 2 16 минут назад
Сын лидера Венесуэлы привился вакциной «Спутник V»
Фото: Facebook
Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра принял участие в 3 фазе испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"Горжусь присутствовать в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире российской вакцины против COVID-19, "Спутник V", — написал дипломат в своем блоге в Twitter.

В середине октября Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Также планируется ее производство на территории страны. По словам президента Мадуро, вакцинация населения, скорее всего, начнется в апреле.
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В мире , Николас Мадуро , Венесуэла , Мексика , Мехико , Москва
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