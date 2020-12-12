Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие 

Москва24 и ещё 24 33 минуты назад
Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие
Фото: РИА Новости
В штабе российских миротворческих сил потребовали соблюдать режим полного прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя штаба.

"В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня", — заявил он.

Ранее министерство обороны непризнанного Карабаха сообщило о ранении трех военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны. По данным ведомства, азербайджанские военные предприняли попытку напасть на один из боевых постов Армии обороны НКР 11 декабря в 20:40.
Азербайджан возобновил военные действия в Карабахе
В результате перестрелки трое армянских военнослужащих ранены. Их жизни ничего не угрожает.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
Видео дня. Умер артист Валентин Гафт
Москва24: последние новости
МО Карабаха сообщило о ранении трех военных при попытке атаки азербайджанской стороны МО Карабаха сообщило о ранении трех военных при попытке атаки азербайджанской стороны Свыше 70 млн человек заразились COVID-19 в мире Свыше 70 млн человек заразились COVID-19 в мире Посол Молдавии в РФ Негуца отозван из-за скандала с контрабандой Посол Молдавии в РФ Негуца отозван из-за скандала с контрабандой
Комментарии 18
В мире , Азербайджан , Армения , Баку
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Общество
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Происшествия
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Происшествия
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
01:37
Крупный жираф погнался за туристами и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение