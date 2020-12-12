В Израиле припомнили России Крым 

Израиле припомнили России Крым из-за заявлений Москвы по признанию суверенитета Марокко по Западной Сахаре. Об этом написал журналист The Jerusalem Post Сет Францман.

Речь идет о реакции российского МИД на заявления о нормализации отношений между Марокко и Израилем. В дипведомстве выразили опасения из-за приуроченного к соглашению признания Вашингтоном суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

«Комментарии Москвы идут вразрез с ее собственным решением по аннексии Крыма у Украины в 2014 году, и это действие большинство стран не признают», — заявил Францман.

Он объяснил «порицание» Москвы в отношении Вашингтона их напряженными отношениями. Францман также признал, что, как правило, России и Израилю удается слаженно работать в ближневосточном регионе.

11 декабря замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва приветствует процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, но опасается последствий для Палестины. Помимо этого, российская сторона назвала нарушением международного права признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

10 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений. Израиль уже нормализовал отношения с ОАЭ, Бахрейном и Бутаном. В США также заявляли о нормализации отношений с Суданом.

Западная Сахара добивается независимости с середины 1970-х. С 2007-го официальные власти и местная военно-политическая организация «Фронт Полисарио» четыре раза проводили переговоры по поводу статуса региона. Все они заканчивались безрезультатно.