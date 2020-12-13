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Китай закрыл город на границе с Россией из-за одного случая COVID-19 

Российская Газета и ещё 6 1 час назад
Китай закрыл город на границе с Россией
Фото: Reuters
Власти Китая закрыли город Дунин на северо-востоке страны из-за опасности распространения коронавируса SARS-CoV-2. Населенный пункт не сможет покинуть ни один человек. Владельцы автомобилей лишаются права использовать свои машины "вплоть до особого распоряжения правительства".
Если верить официальной статистике, в провинции Хэйлунцзян выявлены всего пять инфицированных, из них три — бессимптомные носители. На территории региона несколько месяцев не фиксировались случаи заражения среди местного населения.
Но на этой неделе был обнаружен один инфицированный. Из-за него с 13 декабря 2020 года в Дунине вводятся строгие ограничения. В частности, прекращает работу общественный транспорт. Такси и личный транспорт также под запретом.
Магазины, универмаги, рынки и прочие торговые точки, а также коммунальные службы должны в течение пяти дней предоставить местной администрации результаты тестов на коронавирус всего персонала. Главная задача — не допустить локальной вспышки коронавируса нового типа. В Дунине, который находится в 60 км от Владивостока, постоянно проживают более 210 тысяч человек, напоминает ТАСС.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Китай
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