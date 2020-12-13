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Власти призвали магазины Британии запасти еду на случай Brexit без сделки 

Прайм и ещё 4 18 минут назад
Власти Британии призвали магазины запасаться едой из-за Brexit
Фото: © AFP/ Justin Tallis
Британские супермаркеты в выходные по совету министров делают масштабные запасы еды, лекарств и других товаров, на фоне вероятного выхода Великобритании из состава ЕС "без сделки", сообщает издание Sunday Times.
Как отмечает издание, в случае если стороны не достигнут сделки ("no-deal"), прогнозируется беспрецедентная паника среди покупателей, которые могут смести все с полок. Минздрав, по информации издания, предупредил поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин сделать запасы на шесть недель вперед на безопасных объектах в Британии.

"Неделю назад состоялся разговор, в котором министры сказали: готовьтесь к no-deal. В эти выходные послание транслируется такое — сделки не будет. Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану", — заявил изданию старший консультант одного из крупнейших супермаркетов.

Он отметил, что в стране не ожидается проблем с мясом и фруктами, однако на протяжении трех месяцев может сохраняться нехватка овощей.
Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло — действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот, выполняя для этого ряд условий. После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать. Чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе заключить торговое соглашение.
Еврокомиссия предлагала заключить договор, по которому стороны будут торговать без пошлин и квот при выполнении определённых условий. Если же договор по торговле не будет согласован, стороны восстановят погранконтроль и определенные тарифы. Переговоры идут уже несколько месяцев и пока не дали результата. Между страной и союзом сохраняется ряд серьезных разногласий, включая условия рыболовства и правила конкуренции.
При этом договор необходимо заключить в очень короткий срок, ведь он должен быть юридически выверен, переведен на необходимые языки и ратифицирован в ЕС и Британии. Только после этого он сможет вступить в силу. Ранее эксперты не исключали, что ЕС и Британия смогут договориться о некотором не столь масштабном соглашении на первое время.
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В мире , Brexit , Минздрав РФ , ЕС , Еврокомиссия , Лондон , Великобритания
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