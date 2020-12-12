Спрогнозировано время окончания пандемии COVID-19

Стин Якобсен. Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank

"Полагаю, что во втором квартале 2021 года (стоит ждать окончания пандемии — ред.). Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году", — сказал Якобсен.

Он полагает, что быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых "дела уже идут лучше". "Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы, а США Великобритания и Ближний Восток будут третьими", — прогнозирует собеседник агентства.

Он подчеркнул, что это станет возможным благодаря прорыву в науке. "Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации", — отметил Якобсен.

"Конечно, вирус может мутировать, но я уверен, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое", — заключил он.