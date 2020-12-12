«Медицинское чудо»: Трамп объявил о начале вакцинации в США 

Вакцина от коронавируса, созданная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, была одобрена регулятором США и теперь может быть использована для массового применения. По словам президента США Дональда Трампа, процесс будет запущен меньше чем через сутки. О том, что известно о конкуренте российских "Спутника V" и "ЭпиВакКороны" и как проходили испытания, — в материале "Газеты.Ru".

Американский президент Дональд Трамп объявил, что в США массовая вакцинация от коронавируса начнется меньше чем через 24 часа.

«Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории», — сказал глава Белого дома в своем видеообращении, которое было размещено на его странице в Twitter.

Трамп напомнил, что накануне Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их препарата. Президент заявил, что США стали первой страной в мире, которая создала безопасную и эффективную вакцину.

«В партнерстве с FedEx и UPS [почтовые компании] мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране. Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа», — уточнил глава Белого дома.

По его словам, американская вакцина «будет бесплатной для всех американцев».

Накануне состоялось заседание FDA о дальнейшей судьбе вакцины, созданной американской Pfizer и немецкой BioNTech. По данным газеты The Washington Post, встреча планировалась на утро 12 декабря, но была в срочном порядке проведена вечером 11 декабря.

Издание утверждает, что причиной тому стало давление главы аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза — он якобы предупредил главу регулятора США по медикаментам Стивена Хана о том, что тот должен будет покинуть свой пост, если ведомство 11 декабря не одобрит вакцину Pfizer и BioNTech.

Накануне FDA сообщило, что одобряет заявку вакцины против коронавируса на дальнейшее использование в стране.

«Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало первое разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины для профилактики коронавирусной болезни 2019 г. (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Незадолго до заседания американское управление предоставило отчет о проведении испытаний этой вакцины. В нем, в частности, говорилось о летальных исходах. Всего их было шесть: два в вакцинируемой группе и четыре — в группе плацебо.

Первый из испытуемых, которому ввели вакцину, умер через три дня после первой процедуры (вакцина двухкомпонентная). У него был атеросклероз и ожирение. Второй доброволец, которому также достался препарат, а не плацебо, скончался через два месяца после введения второй дозы препарата. За три дня до смерти, как утверждают в управлении, у него остановилось сердце.

Среди участников испытаний, которым ввели плацебо, один умер от инсульта, второй от инфаркта. Причины смерти еще двух добровольцев не установлены. Половина скончавшихся во всех группах была старше 55 лет.

Американские специалисты также рассказали об эффективности вакцины. По их данным, анализы указали на то, что при введении двух компонентов препарата защита организма от коронавируса составляет 95%. Такой уровень возникает в организме человека спустя неделю после получения второй дозы препарата, который вводится двумя дозами с промежутком в три недели.

Вакцину разрешено использовать людям старше 16 лет. При этом, как отметили в американском регуляторе медикаментов, преимущества от использования вакцины перевешивают ее риски. В то же время у вакцины есть свои побочные эффекты: усталость, головная и мышечная боль, озноб.

Российский специалист, разработчик «Спутник V» Александр Гинцбург ранее обращал внимание на то, что американо-германский препарат может быть противопоказан людям, у которых есть аллергии на что-либо.