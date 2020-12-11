ВОЗ: смертность от COVID увеличилась на 60%

За последние полтора месяца уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире вырос на 60%. Об этом заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растёт процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%, — рассказала Ван Керкхове.

Она пояснила, что в мире эти цифры распределены неравномерно, но в Европе смертность от коронавирусной инфекции выросла почти на 100, передаёт ТАСС.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что вакцинация будет лишь одной из существующих мер по борьбе с инфекцией и не сможет искоренить COVID-19. Он выразил надежду, что мир сможет вернуться к нормальной жизни, но для этого будет необходимо применить большие усилия.

Ранее в организации заявили, что для международной программы против коронавируса ACT-Accelerator (ACT-A) требуется $4,3 млрд Эти средства необходимы для критически важных сфер работы и требуются срочно. В целом на программу необходимо изыскать $28,2 млрд В ВОЗ подчеркнули, что если эта нехватка не будет устранена, то страны со средними и низкими доходами столкнутся в 2021 году с задержкой в доступе к важным инструментам борьбы с вирусом.

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 385 тысяч человек. Общее число инфицированных составило 68,16 млн Всего с начала пандемии скончались 1,557 млн человек (+6171 за сутки), писал NEWS.ru.