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Москва

ВОЗ заявила о 100-процентном росте смертности от COVID-19 в Европе 

Lenta.ru 1 час назад
ВОЗ заявила о 100-процентном росте смертности от COVID в Европе
Фото: Reuters
Уровень смертности от коронавируса в мире вырос за последние полтора месяца на 60 процентов. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Трансляция брифинга велась в Twitter-аккаунте.
По ее словам, эти цифры неравномерно распределены по регионам мира. Так, в Европе за шесть недель летальность пациентов с COVID-19 выросла почти на 100 процентов, подчеркнула эксперт ВОЗ. При этом во многих странах заметно снижение количества заражений.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об опасности коронавируса для большинства населения Земли. Он напомнил, что по всему миру уже прошли сотни исследований о наличии антител и формировании сопротивляемости к коронавирусу. Согласно их результатам, о массовой выработке иммунитета речи пока не идет: большая часть населения мира все еще остается восприимчивой к инфицированию.
По данным на 11 декабря, в мире насчитывается более 69,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,58 миллиона скончались, еще 45 миллионов выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Франции.
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В мире , ВОЗ
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