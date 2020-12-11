Мэра Одессы госпитализировали из-за COVID-19 

Мэра Одессы Геннадия Труханова , у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализировали. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

О том, что он получил положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию, Труханов сообщил 9 декабря.

«Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», — написал он в соцсетях.

По последним данным, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 872 228 человек.