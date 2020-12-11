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Мэра Одессы госпитализировали из-за COVID-19 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Мэра Одессы госпитализировали из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
Мэра Одессы Геннадия Труханова, у которого ранее диагностировали коронавирус, госпитализировали. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
О том, что он получил положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию, Труханов сообщил 9 декабря.

«Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», — написал он в соцсетях.

По последним данным, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 872 228 человек.
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В мире , Геннадий Труханов , Одесса
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