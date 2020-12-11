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Москва

В США побит рекорд по заболеваемости коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 4 20 часов назад
В США побит рекорд по заболеваемости коронавирусом нового типа SARS-CoV-2: за последние сутки выявлено более 230 тысяч новых случаев заражения, сообщает проект института Джонса Хопкинса.
Всего в стране насчитывается 15,8 миллиона случаев инфицирования, из них около 6,1 миллиона закончились выздоровлением. Более 295 тысяч пациентов скончались из-за связанных с COVID-19 причин.
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США лидируют среди всех стран мира по числу зафиксированных случаев заболевания. По всему миру их насчитывается более 71,1 миллиона, летальных исходов — почти 1,6 миллиона.
В России, по официальным данным, за последние 24 часа зафиксировали более 28 тысяч новых случаев заболевания. Основная их часть приходится на Москву.
10 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты поставили рекорд по смертности от коронавируса: в стране впервые было зарегистрировано более трех тысяч смертей от вируса за один день.
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В мире , Видео , Москва , США
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