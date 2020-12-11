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Москва

Эксперты ОЗХО прибудут в РФ для расследования инцидента с Навальным 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Эксперты ОЗХО прибудут в РФ для расследования инцидента с Навальным
Фото: Reuters
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет переговоры с Москвой о визите в Россию для расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом, как передает ТАСС, заявил Глава организации Фернандо Ариас.

«Секретариат все еще ждет от Российской Федерации элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию», — сказал Ариас.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова принять специалистов ОЗХО.

«Мы готовы их принять, приезжайте с материалами, покажите нам, где этот "Новичок"», — сказал Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

Как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.
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В мире , Политика , Алексей Навальный , Владимир Путин , ОЗХО , Совет по правам человека
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