Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Предзаказ кино ⟶
Выберите регион
Москва

Техас захотели вывести из состава США 

Lenta.ru и ещё 2 31 минуту назад
Техас захотели вывести из состава США
Фото: Pixabay.com
В палате представителей Техаса захотели вывести штат из состава США. С такой инициативой выступил республиканец Кайл Бидерманн, его слова передает Fox News.

«Я обязуюсь подать законопроект, который позволит провести техасцам референдум с целью утверждения штата Техас в качестве независимого государства», — написал он в Twitter. Бидерманн объяснил свое намерение тем, что федеральное правительство страны вышло из-под контроля и перестало представлять ценности жителей штата.

Как отмечается в публикации на сайте телеканала, народ штата поддерживает республиканскую форму правления. При этом выход из состава страны поддерживает националистическое движение Техаса, а соответствующий запрос поступал в законодательный орган штата уже сотни раз.
Ранее 17 штатов США поддержали иск Техаса в Верховный суд. Власти штата потребовали признать недействительными результаты в четырех колеблющихся штатах, которые отдали голоса за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. К иску решил присоединиться и действующий президент страны республиканец Дональд Трамп.
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
Последние новости
Академик сравнил риск заразиться COVID-19 при разговоре и кашле Академик сравнил риск заразиться COVID-19 при разговоре и кашле Россия расширила санкции против Украины Россия расширила санкции против Украины Строительство «Северного потока-2» возобновили Строительство «Северного потока-2» возобновили
Комментарии 10
В мире , Законопроекты , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Fox News , Висконсин , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение