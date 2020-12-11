Эрдоган предложит России новый формат общения

Принципиально новый международный формат предложил создать для стран Кавказа президент Турции Эрдоган — подразумевается, что в этой «платформе шести» должна принять участие и Россия . Чем идея Эрдогана отличается от ряда других подобных предложений, звучащих от соседей России, и в каких именно такого рода форматах стоит участвовать нашей стране?

Ряд стран предлагают создать на постсоветском пространстве «многосторонние платформы» для решения разнообразных международных проблем (или того, что они считают проблемами). Но платформы платформам рознь.

Одни из них создаются для дестабилизации ситуации в регионе — в частности, коллективного давления на Москву . Другие же нужны для недопущения в постсоветские огороды всяких чужих «козлов», которые хотят съесть всю местную капусту и оставить регион разоренным. В экономическом, культурном — ну и военном смысле.

Не вернут — так подгадят

Тбилиси и Понятно, что речь не идет о возможности ввода американских войск в Донецк или тем более Севастополь — даже Байден в своем нынешнем состоянии понимает, что Третья Мировая Америке не нужна. Однако в Кишиневе Киеве надеются, что США и Европа будут более активно, нежели чем при уходящем американском президенте Дональде Трампе , вовлечены в дела региона. Например, будут вводить против России новые санкции, использовать территорию этих стран для давления на Москву и, возможно, даже введут в страны-страдальцы свои войска.

Грубо говоря, целью некоторых из коллективных платформ является дестабилизация региона, которая (в понимании ряда местных руководителей) сделает для России цену «оккупации чужих земель» неприемлемой. И — кто знает — может даже приведет к их освобождению.

Сообразим на местных?

На фоне этих предложений президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул свой вариант многостороннего формата по Южному Кавказу. И даже заявил , что проект создания платформы по обеспечению региональной безопасности и развитию сотрудничества на Кавказе уже одобрил Владимир Путин

Правда, у формата Эрдогана есть отличие от молдавского, украинского или грузинского — в нем будут представлены только местные.

«Мы сегодня с моим братом (азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым — прим. ВЗГЛЯД) обсуждали возможность создания платформы из шести стран — Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании — Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», — пояснил турецкий лидер.

Сам по себе подход «чужим тут не место» является традиционным для эрдогановской дипломатии. Данного подхода турецкий лидер придерживался и в Сирии, когда выступал за вывод американских войск из этой ближневосточной страны и решение ее будущего в формате Турция-Иран-Россия. Москва формально тоже «чужая», но для нее Анкара сделала исключение, ведь именно Кремль благородно позволил Реджепу Эрдогану — одному из инициаторов сирийской гражданской войны — перебежать из стана побежденных в лагерь победителей.

И в целом этот формат «только для своих» действительно несет конструктив. Ведь, в отличие от внешних игроков, местные не заинтересованы в превращении региона в одну большую Украину, несущую нестабильность в Россию, Турцию и Иран (которые — сюрприз — являются или противниками США, или же проблемными для Вашингтона странами). А в Анкаре, судя по всему, надеются, что платформа позволит не только администрировать регион, но и закрепить в нем турецкое влияние. То самое влияние, которое резко усилилось после победы Азербайджана и Турции во Второй Карабахской войне.

Имеет ли смысл?

Но нужно ли Москве и Тегерану подобное укрепление? Турецкий пантюркизм уже воспринимается Ираном как прямая угроза своей национальной безопасности (учитывая миллионы проживающих на территории Исламской Республики азербайджанцев, которых Анкара и Баку пытаются перетянуть на свою сторону). Однако куда большей угрозой Россия и Иран видят попытки внешних сил — прежде всего Соединенных Штатов и периодически подхрюкивающего им Евросоюза — взорвать Южный Кавказ.

Поэтому, скорее всего, и в российские власти, и иранские аятоллы положительно отнесутся к предложению Турции. Не исключено, что и Иран, и Россия посчитают, что на пару всегда смогут сдержать Эрдогана и указать ему его место в региональной системе координат. Тем более, что для интересов Москвы действительно могут быть полезны разные форматы взаимодействия с региональными партнерами, в том числе на Кавказе.

Однако на пути реализации этог