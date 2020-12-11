Эрдоган открыл «новую страницу» в отношениях с Арменией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в отношениях между Анкарой Ереваном может быть открыта "новая страница", пишет газета Hurriyet.

По словам турецкого лидера, налаживание отношений с Арменией возможно, если она примет участие в "платформе шести" на Кавказе.

"Если Армения будет участвовать в этом процессе и сделает положительные шаги, в турецко-армянских отношениях может быть открыта новая страница", — сказал президент.

Ранее Эрдоган сообщил о создании "платформы шести" для развития международного сотрудничества. В нее могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и Армения.