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Москва

Мелания Трамп засобиралась домой 

Мария Иванова 1 час назад
Мелания Трамп засобиралась домой
Фото: Reuters
Когда президент США Дональд Трамп отказался признать итоги президентских выборов, первая леди Мелания Трамп публично поддержала его. Но через несколько дней после завершения подсчета голосов она «в частном порядке» поручила начать подготовку к отъезду домой, сообщает CNN.
Пока Трамп пытается найти способ задержаться в Белом доме, его жена проводит там инвентаризацию и решает, что из вещей ее семьи нужно отправить на хранение, что доставить в нью-йоркский пентхаус Трампа, а что необходимо отвезти в резиденцию Трампов Мар-а-Лаго во Флориде.

«Она просто хочет домой», — заявил источник, близкий к первой леди.

На вопрос, как первая леди относится к слухам, что ее муж планирует принять участие в выборах 2024 года, собеседник CNN добавил: «Это может плохо кончиться».
По данным канала, уже решено, что сын президента и первой леди, 14-летний Бэррон закончит свой учебный год во Флориде.
Также источники канала рассказали, что Мелания Трамп начала выяснять, какие выплаты ей полагаются как первой леди. Оказалось, что она не получит ничего, кроме «ничтожных 20 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей)» — годовой пенсии, которая выплачивается только в случае смерти мужа.
Как сообщал «Рамблер», после выборов бывшая помощница Мелании Трамп Омароса Маниголт Ньюман заявила, что 15-летний брак пары подходит к концу.

«Мелания считает каждую минуту до того момента, когда она сможет покинуть Белый дом и развестись», — утверждала она.

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В мире , Дональд Трамп , CNN
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