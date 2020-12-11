У мэра Харькова отказала вторая почка 

Состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось, у него отказала вторая почка. Об этом сообщил бизнесмен и друг городского главы города Павел Фукс, пишет "Страна.ua".

"У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе", — сказал Фукс.

Он уточнил, что на следующей неделе станет ясно, вернется ли глава в Харьков. В середине сентября Кернес заразился коронавирусом. Он переносил заболевание в тяжелой форме, поэтому его доставили на лечение в клинику Charite в Берлине.