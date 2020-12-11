Лукашенко предрек Казахстану непростые парламентские выборы 

"У нас был непростой, високосный 2020 год, непростым будет и 21-й. Знаю, что в Казахстане год начнется с парламентских выборов. Хотели бы … пожелать успехов в проведении этой политической кампании. То, что она будет непростой, вы это видите и по Беларуси, и по другим странам. Поэтому будем болеть за вас, переживать, будем всячески поддерживать вас в создании стабильного, мощного и процветающего Казахстана", — сказал белорусский президент.