Американский журнал Time назвал «стражей года» 

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Медработники, лечащие больных с коронавирусом, а также лидеры движения за расовую справедливость объявлены «стражами года» по версии американского журнала Time.

Издание подчеркнуло, что «стражи» встают «под удар» ради защиты «священных для демократии идеалов».

«В 2020 году они сражались на многих фронтах», — говорится в статье.

Среди «стражей» — медиков был назван главный инфекционист США Энтони Фаучи , который, по мнению Time, не только противостоял COVID-19, но «мягко исправлял» «ложные» заявления президента страны Дональда Трампа о распространении вируса.

Также особо отмечены были журналом борцы движения за расовую справедливость, которое началось в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда

Так, «Стражем» была названа организатор движения сопротивления в городе Кеноша Порче Беннетт-Бей, которая рассказала о притеснениях чернокожих в своем послании кандидату в президенту США Джо Байдену

Французская темнокожая активистка Асса Траоре, сестра чернокожего Адаму Траоре, скончавшегося в 2016 году во время перевозки до отделения полиции, также стала «стражем» по версии журнала.

Как сообщал «Рамблер», смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе привела к массовым акциям протеста в США против расизма и погромам.