В Китае задержали журналистку международного агентства 

Власти Китая задержали сотрудницу международного агентства Bloomberg Хейз Фань (Haze Fan), которая работала в пекинской редакции. Как сообщается на сайте агентства, журналистку обвиняют в деятельности, угрожающей национальной безопасности КНР.

По данным свидетелей агентства, утром 7 декабря силовики в штатском вывели ее из квартиры. Последний раз она была в контакте с одной из коллег около 11:30.

В Bloomberg не смогли получить никаких сведений о местонахождении Фань и предъявленных обвинениях вплоть до 10 декабря. «Законные права госпожи Фань полностью соблюдаются, о задержании была уведомлена ее семья», — говорится в комментарии властей страны.