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Time объявил человека года 

Lenta.ru 39 минут назад
Американский журнал Time объявил «Человека года». В 2020 году авторы издания присудили этот статус двоим претендентам: кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену и кандидату в вице-президенты Камале Харрис. Об этом сообщается на сайте издания.
За день до обнародования результатов журнал опубликовал шорт-лист премии, в который вошли американские политики Дональд Трамп и Джо Байден, инфекционист Энтони Фаучи и медицинские работники, рисковавшие жизнью ради спасения людей во время пандемии коронавируса. Кроме того, на этот статус претендовало движение за расовую справедливость Black Lives Matter, начало которому положило убийство чернокожего жителя США Джорджа Флойда.
В 2019 году человеком года по версии Time Грета Тунберг — 16-летняя шведская школьница, прославившаяся после выступления со своей речью на саммите ООН. Активистка обвинила политиков в том, что они отняли у ее поколения детство, переложив на их плечи решение проблем изменения климата. Вскоре после этого эмоциональные цитаты Тунберг разобрали на мемы, а девушку выдвинули на Нобелевскую премию мира.
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Комментарии 32
В мире , Видео , Джозеф Байден , Грета Тунберг , Дональд Трамп , Энтони Фаучи , Джордж Флойд , ООН , Журнал Time , США
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