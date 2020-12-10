Эрдоган осудил позицию Макрона по Карабаху 

«У тебя нет права встать и сказать, что это [Карабах] — государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже [премьер-министр Армении Никол] Пашинян не решается, а ты стараешься пронести», — заявил Эрдоган. Он также добавил, что Макрон не научился политике.