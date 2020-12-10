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Москва

Украина будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья 

РИА Новости 30 минут назад
Киев поддержал вывод российских войск из Приднестровья
Фото: РИА Новости
Власти Украины продолжат поддерживать территориальную целостность Молдавии и настаивать на выводе российских войск из Приднестровья, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время своего визита в Молдавию.
Кулеба 10 декабря находится в Кишиневе с рабочим визитом, ранее он встретился с министром иностранных дел Молдавии Аурелием Чокоем.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдавии в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", — приводит слова Кулебы сайт внешнеполитического ведомства Украины.

Санду выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья
Отмечается, что стороны также обсудили визит Майи Санду на Украину, который станет ее первым зарубежным визитом на посту главы государства. Также Кулеба предложил новоизбранному президенту Молдавии принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформе.
Ранее Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие "резких движений".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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В мире , Армия , Дмитрий Песков , Дмитрий Кулеба , ОБСЕ
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