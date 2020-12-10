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Москва

Минфин США ввёл санкции против ФК «Ахмат» и фонда Кадырова 

RT на русском 25 минут назад
США нанесли двойной удар по Кадырову
Фото: ТАСС
Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный лист против России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Уточняется, что в санкционный список также попали компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды Лимитед», бойцовский клуб ММА «Ахмат» и промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat.
19 ноября сообщалось, что США внесли в санкционный список по Северной Корее две компании, которые расположены на территории России.
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В мире , Рамзан Кадыров , Казначейство США
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