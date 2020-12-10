США нанесли двойной удар по Кадырову

Все новости на карте

Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США

Уточняется, что в санкционный список также попали компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды Лимитед», бойцовский клуб ММА «Ахмат» и промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat.