США нанесли двойной удар по Кадырову

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкционный лист против России, добавив в него футбольный клуб «Ахмат» и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Уточняется, что в санкционный список также попали компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды Лимитед», бойцовский клуб ММА «Ахмат» и промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat.
19 ноября сообщалось, что США внесли в санкционный список по Северной Корее две компании, которые расположены на территории России.