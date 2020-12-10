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Москва

Нидерландская разведка заявила о разоблачении «российской агентуры» 

Rambler News Service и ещё 5 39 минут назад
Нидерланды вскрыли созданную российским генералом шпионскую сеть
Фото: Reuters
Агентство разведки и безопасности Нидерландов сообщило на своем сайте, что вскрыло шпионскую сеть, якобы созданную российским офицером разведки, который находился в стране в статусе дипломата и работал в российском посольстве в Гааге.

«Агентство разведки и безопасности (AIVD) недавно пресекло деятельность офицера Службы внешней разведки России. Офицер разведки, который работал аккредитованным дипломатом в российском посольстве в Гааге, занимался шпионажем в области технологий и науки. Он создал обширную сеть источников, все из которых работают или были активны в голландском секторе высоких технологий», — говорится в сообщении.

Утверждается, что «офицер разведки» установил контакт c лицами, имеющими доступ к конфиденциальной информации в сфере высоких технологий. Некоторым из них он якобы платил за предоставление сведений.

«Российского разведчика интересовала, в том числе, информация об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях. Большая часть этой технологии полезна как в гражданских, так и в военных сферах применения», — заявляет AVID.

Сообщается также и о втором «сотруднике СВР России», который также был аккредитован в качестве дипломата при посольстве России в Гааге, и «играл вспомогательную роль». Оба они объявлены персонами «нон грата», вскоре их выдворят из страны.
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В мире , Гаага , Нидерланды
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