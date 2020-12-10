Эрдоган оценил роль Путина в ситуации в Карабахе

"Я не могу отбросить подходы господина Путина. Его позитивное отношение помогло привести этот процесс в позитивном направлении. Я хочу также придать значение той платформе [для обеспечения региональной безопасности], о которой сказал мой брат [президент Азербайджана Ильхам Алиев]. В эту платформу могут быть включены Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если она согласится, Армения", — подчеркнул Эрдоган, трансляцию выступления которого вел телеканал TRT.