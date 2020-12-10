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Москва

Эрдоган заявил, что подход Путина сыграл важную роль в урегулировании ситуации в Карабахе 

ТАСС и ещё 3 49 минут назад
Эрдоган оценил роль Путина в ситуации в Карабахе
Фото: Reuters
Подход президента России Владимира Путина сыграл важную роль в процессе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Баку президент Турции Тайип Эрдоган.

"Я не могу отбросить подходы господина Путина. Его позитивное отношение помогло привести этот процесс в позитивном направлении. Я хочу также придать значение той платформе [для обеспечения региональной безопасности], о которой сказал мой брат [президент Азербайджана Ильхам Алиев]. В эту платформу могут быть включены Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если она согласится, Армения", — подчеркнул Эрдоган, трансляцию выступления которого вел телеканал TRT.

Турецкий лидер также заявил, что у Турции нет проблем с армянским народом. "У нас проблемы с руководством Армении. Если они сделают позитивные шаги, то мы можем открыть нашу границу с Арменией", — добавил президент.
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В мире , Политика , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Баку , Грузия , Иран , Турция
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