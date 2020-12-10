Иск от 18 штатов: кто решит исход выборов в США

Верховный суд США рассматривает призыв к непризнанию итогов президентских выборов в четырех штатах, где Джо Байден одержал победу. Соответствующий иск направил генпрокурор Техаса Кен Пэкстон, и его уже поддержали 17 "красных" штатов, а также Дональд Трамп . Иск поступил после формального дедлайна 8 декабря, к которому все регионы обязаны были закончить судебные разбирательства, пересчеты голосов и назначить выборщиков. Может ли это повлиять на исход выборов, разбиралась "Газета.Ru".

Представители 17 штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд (ВС) США обращение в поддержку иска генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, который попросил суд пересмотреть результаты президентских выборов в четырех американских штатах — Пенсильвании, Висконсине , Джорджии и Мичигане.

Соответствующее обращение поддержали Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана , Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина и Юта. Во всех этих штатах, предварительно, победу одержал действующий президент Дональд Трамп, за исключением одного округа Небраски, где верх взял его оппонент — демократ Джо Байден.

17 штатов обратились к Верховному суду как «друзья суда» — группа лиц, заинтересованных в процессе, которая не является прямыми участниками разбирательства. По американскому законодательству, они имеют право подать в ВС письменное обращение, чтобы выразить свое мнение по тому или иному делу.

Своим заявлением представители этих регионов поддержали рассмотрения иска Пэкстона против итогов голосования в колеблющихся штатах, в которых с небольшим отрывом Байден обошел Трампа. С точки зрения генпрокурора Техаса, нормы обработки бюллетеней в этих штатах были нарушены, в том числе при подсчете почтовых голосов, поэтому итоги выборов в них следует признать недействительными.

Как отмечает Fox News, главная цель иска Пэкстона в том, чтобы перенести на более поздний срок назначение выборщиков из этих четырех штатов. В качестве официальной причины значится нарушение конституции США при изменении правил проведения выборов, что могло привести к серьезным нарушениям на голосовании.

Вмешательство Трампа

О якобы имевших место масштабных фальсификациях на выборах в ноябре 2020 года неоднократно заявлял как сам Дональд Трамп, так и представители его штаба. Президент отказывается признавать предварительные итоги голосования, которые указывают на уверенную победу Байдена, и уже более месяца пытается оспорить результаты выборов в разных штатах.

Команде Трампа удалось согласовать пересчет голосов в Джорджии, однако ожидаемого успеха за этим не последовало, напротив, повторная обработка бюллетеней лишь закрепила победу кандидата-демократа. В остальных штатах иски Трамп попросту отклоняются, за неимение весомых доказательств «масштабных нарушений».

Вместе с тем мелкие нарушения все же были обнаружены: в той же Джорджии нашли чуть больше тысячи неучтенных бюллетеней. Тем не менее, отсутствие серьезных ошибок и тем более фальсификаций зафиксировали повсеместно.

Впрочем, с появлением иска Пэкстона и подключению к нему 17 штатов, президент США решил пойти несколько дальше. Он поблагодарил представителей этих регионов за поддержку расследования «самого крупного» мошенничества в истории страны, а также потребовал включить его в дело генпрокурора Техаса в качестве заинтересованной стороны.

Трамп направил соответствующее заявление в Верховный суд, прикрепив к нему 39-страничный документ с объяснением фальсификаций на выборах и утверждением, что последовавший после выборов раскол среди американцев сопоставим с климатом в США накануне гражданской войны.

Как пишет Politico, в тексте Трамп отмахивается от необходимости доказать наличие крупных нарушений в ходе голосования, он придерживается линии, что отсутствие поддающегося оценке мошенничества фактически доказывает его наличие.

«Конституционный вопрос заключается не в том, совершили ли избиратели мошенничество, а в том, нарушили ли государственные чиновники закон, систематически ослабляя меры по обеспечению целостности избирательных бюллетеней, так что фальсификации невозможно обнаружить», — подчеркивается в документе.

Кроме того, в документе утверждается, что штаты скорректировали свою избирательную политику с учетом «очевидного партийного преимущества». При этом в одном из спорных регионов избирательный процесс полностью контролировали республиканцы, но Трамп упускает эту деталь.

«Безопасная гавань»

Рассматривая ситуацию вокруг иска Пэкстона необходимо указать на одну важную деталь.

Соответствующее обращение в Верховный суд генпрокурор-республиканец направил 8 декабря, и это важная дата в американском избирательном процессе. Именно в этот день все штаты должны были закончить подсчет бюллетеней и поставить точку в судебных спорах.

Этот вопрос регулируется правилом «безопасной гаван