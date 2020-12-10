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Москва

Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана 

Lenta.ru 31 минуту назад
Исторические земли Азербайджана: Алиев о Ереване
Фото: РИА Новости
Зангезурский, Гейчинский и Иреванский районы Армении являются «историческими землями Азербайджана». Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во время парада победы в Баку, передает портал Liga.net.
Речь идет о территориях современной Армении, в том числе Ереване, Севане и Сюникской области.
По словам Алиева, «агрессивная политика Армении» началась еще в конце 1980-х годов, и «из-за нее сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов».
Ранее 10 декабря в Баку прошел военный парад в честь победы в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. На мероприятие специально прибыл турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Турция при этом направила на парад 2783 своих военнослужащих. Число выбрано неслучайно: таковы официальные военные потери Азербайджана.
9 декабря министр иностранных дел Армении Ара Айвазян обвинил Азербайджан в этнических чистках и военных преступлениях против армянских жителей Нагорного Карабаха.
Передача территорий под контроль Азербайджана в Нагорном Карабахе, закрепленная в трехстороннем соглашении, принятом при посредничестве России, завершилась 1 декабря. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня, однако в миротворческую миссию представители турецкой стороны не входят.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Ильхам Алиев , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван , Севан , Турция
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