Исторические земли Азербайджана: Алиев о Ереване

Речь идет о территориях современной Армении, в том числе Ереване Севане и Сюникской области.

По словам Алиева, «агрессивная политика Армении» началась еще в конце 1980-х годов, и «из-за нее сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов».

Ранее 10 декабря в Баку прошел военный парад в честь победы в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. На мероприятие специально прибыл турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган . Турция при этом направила на парад 2783 своих военнослужащих. Число выбрано неслучайно: таковы официальные военные потери Азербайджана.

9 декабря министр иностранных дел Армении Ара Айвазян обвинил Азербайджан в этнических чистках и военных преступлениях против армянских жителей Нагорного Карабаха.