«Навредил себе»: Джордж Клуни попал в больницу

Джордж Клуни попал в больницу с панкреатитом. Это случилось за четыре дня до начала съемок его нового фильма "Полночное небо", для которого он резко похудел на 13 кг. В нем Клуни играет больного раком ученого.

Актер Джордж Клуни был вынужден провести в больнице несколько дней, поскольку поставленный ему диагноз может быть опасен для жизни, пишет Mirror. Незадолго до старта съемок фильма «Полночное небо», в котором он играет больного раком астронома, Клуни почувствовал сильные боли в животе. Актер считает, что развитию панкреатита во многом поспособствовала его диета.

«Мне кажется, я старался быстрее похудеть и, вероятно, навредил себе», — сказал Клуни в интервью таблоиду.

Для съемок в «Полуночном небе» Клуни должен был прилететь в Арктику. Планировалось, что вместе с ним в полярный регион отправятся британские актеры Фелисити Джонс Дэвидом Ойелоуо , но производство были вынуждены приостановить.

В фильме Клуни играет больного раком ученого Августина, который в одиночку работает на отдаленной исследовательской станции. По сюжету он не знает, что в это время всю остальную Землю поражает ядерная катастрофа. Ему предстоит предупредить об опасности экипаж космического корабля «Эфир», который вскоре вернется на родную планету.

Клуни признался, что «Полуночное небо» — его самый масштабный проект, в котором он, помимо исполнения роли, выступил режиссером. Поэтому ему так важно было как можно скорее прийти в форму.

«Чтобы поправиться, мне потребовалось несколько недель, а для режиссера — это не так уж просто, потому что вам нужна энергия», — поделился Клуни.

Для роли астронома актер сбросил 13 кг и отрастил бороду: «Я отрастил большую уродливую бороду, и моему сыну она понравилась, потому что он прятал в ней вещи, о которых я не узнал, пока не приступил к работе. „О, вот тут, например, застряла палочка от эскимо“, — мог сказать я».

Клуни уже выписали из больницы. В настоящий момент он вместе со своей женой Амаль и детьми находится в Лос-Анджелесе и не планирует возвращаться домой в Англию или Италию.

«В Лос-Анджелесе проще, потому что здесь нет дождя и снега, поэтому намного легче выйти на улицу. Врачи проделали потрясающую работу, чтобы поправить мое здоровье, так что было бы действительно глупо поставить все на паузу. Мы пока остаемся в Лос-Анджелесе и будем праздновать здесь Рождество», — добавил он.

На данный момент Клуни снялся почти в 50 фильмах и более чем в 20 сериалах. За свою карьеру он получил две премии «Оскар» — как лучший актер второго плана в фильме «Сириана» и как продюсер в номинации «Лучший фильм» за «Операцию „Арго“».