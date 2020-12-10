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Умер самый богатый в мире банкир 

Lenta.ru и ещё 3 56 минут назад
Умер самый богатый банкир
Фото: Reuters
В Бразилии умер самый богатый банкир в мире Джозеф (Жозе) Сафра, пишет издание Veja. Он скончался на 82-м году жизни.
Причину смерти семья не раскрывает. Однако издание отмечает, что у банкира были проблемы со здоровьем. Его должны похоронить 10 декабря на еврейском кладбище Israelita do Butantã в Сан-Паулу. Forbes оценивает состояние Сафры в 23,2 миллиарда долларов, называя владельца Banco Safra «богатейшим в мире банкиром».
Он также был самым состоятельным человеком Бразилии. По оценкам Bloomberg, капитал банкира — 17,6 миллиарда долларов, что делало его вторым среди богачей Бразилии после инвестора Хорхе Пауло Леманна.
Сафра родился в 1938 году в Ливане, но переехал в Бразилию в 1960-х, чтобы продолжить бизнес отца. В 2016 году банкира обвинили в коррупции. Речь шла о сумме в 4,2 миллиона долларов, которые Сафра якобы планировал заплатить сотрудникам налоговых органов для списания с него задолженности в 500 миллионов долларов.
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Комментарии 22
В мире , Федеральная налоговая служба , Forbes , Bloomberg , Бразилия , Ливан
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