Уже четвертый день в Индии фиксируются вспышки неизвестного заболевания — более 800 человек госпитализированы, один скончался. Болезнь проявляется в виде приступов рвоты, потери сознания и эпилептических припадков. По данным властей, возможная причина заболевания — отравление свинцом, однако до сих пор не удалось выяснить, где и как именно отравились пациенты. Тем временем врачи рассказали "Газете.Ru", насколько данное заболевание опасно для жителей других стран.

Два эксперта Всемирной организации здравоохранения прибыли в индийский город Элуру (штат Андхра-Прадеш), где от неизвестного заболевания пострадали уже более 800 человек и один пациент скончался. Об этом сообщает местный телеканал Times News.

Вспышка болезни в городе Элуру и его окрестностях была зафиксирована 6 декабря. «У заболевших, особенно детей, все начинается с жжения в глазах. Затем следует внезапный приступ рвоты, потом потеря сознания», — рассказал газете Indian Express один из врачей больницы в Элуру.

Также среди симптомов недуга — приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, головная боль и боль в спине.

Как заявил инспектор округа Западный Годавари, где находится город Элуру, Долла Джоши Рой, вспышка заболевания не связана с коронавирусом — все пациенты прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, они оказались отрицательными.

Рой добавил, что власти пытаются установить причину болезни, а также справиться с паникой среди населения. Для установления происхождения заболевания в Элуру направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.

Специалисты уже несколько дней тестируют образцы крови и мочи заболевших. Ранее власти предполагали, что причиной отравления могло стать загрязнение воды — как отмечают местные СМИ, округ Западный Годавари часто испытывает проблемы с питьевой водой.

«Посетив места, где заболели люди, мы исключили заражение воды или воздуха в качестве причины, — заявил впоследствии министр здравоохранения штата. — Это какое-то загадочное заболевание, и только лабораторные исследования помогут разобраться, что оно собой представляет».

Кроме того, предполагалось, что причиной могли стать хлорорганические вещества, которые используют в больших масштабах для борьбы с комарами — разносчиками малярии и лихорадки.

Как рассказали в администрации штата Андхра-Прадеш, сейчас главная версия происхождения болезни — отравление свинцом и никелем.

«Свинец и пестициды наряду с другими вероятными источниками продолжают рассматриваться как вероятные причины возникновения неизвестной болезни», — подтвердил министр здравоохранения Андхра-Прадеш Катамнени Бхаскар.

При этом, по его словам, наблюдающееся в настоящее время снижение содержания тяжелых металлов в крови пострадавших указывает, что произошел случай острого, а не хронического воздействия вредных веществ на организм.

10 декабря в Элуру направили дополнительные бригады специалистов Индийского химико-технологического института, которые приступят к широкомасштабному анализу фруктов, овощей и молока на городском продовольственном рынке, передает издание Times of India.

Подключившиеся к исследованиям ученые не исключают, что вспышку заболевания в Элуру могла вызвать не питьевая вода, а вода из старых водопроводных труб с высоким содержанием свинца, а также свалки аккумуляторных батарей поблизости от источников питьевой воды.

Терапевт Марина Казакова заявила «Газете.Ru», что россиянам не стоит бояться загадочного индийского заболевания.

«В настоящее время медики больше склоняются к неинфекционной причине болезни, и так как границы сейчас закрыты, а общей границы и водоемов у нас с Индией нет, опасаться нечего», — подчеркнула врач.

С ней согласилась и иммунолог Мария Польнер. «Исходя из того, что в крови заболевших обнаруживаются тяжелые металлы, то речь идет об отравлении. Обычно в таких случаях источник бывает локализованным, и угрозу для всего мира не представляет. Однако для определения, какие регионы еще могут быть затронуты, необходимо дополнительное изучение», — заключила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России не зарегистрировано случаев заболевания с такими же симптомами, как у пациентов из Индии. В ведомстве уточнили, что следят за ситуацией в Индии. Россиянам, находящимся на ее территории, рекомендовали пить только воду из бутылок и соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи.