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Умер классик грузинского кино Александр Рехвиашвили 

Lenta.ru 13 минут назад
Умер классик грузинского кино Рехвиашвили
Фото: страница «Русский клуб» на Facebook
Умер оператор, режиссер и сценарист Александр Рехвиашвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
Классик грузинского кино ушел из жизни в возрасте 82 лет. Причина его смерти не раскрывается.
«"Ничего не исчезает. Все остается", — говорит герой картины "Путь домой". Так и кино Саши Рехвиашвили — оно не исчезнет. Останется навсегда. Светлая память!» — говорится в Facebook-аккаунте тбилисского Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб», ранее сотрудничавшего с кинематографистом.
Рехвиашвили родился 17 января 1938 года в Москве. В 24 года он окончил операторский факультет ВГИКа, а затем поступил на режиссерский факультет того же учебного заведения. После учебы работал на киностудии «Грузия-фильм». Режиссер снял такие ленты, как «Земля обетованная. Возвращение», «Эскиз к портрету Сановича», «Нуца», «Луг зеленый», «В треугольном круге», «Путь домой», «Последние» и «Ступень».
В качестве оператора Рехвиашвили работал над проектами «Акварель», «Красное и черное» и «Алавердоба». Кроме того, он снимался в фильме «Пиросмани».
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В мире , Александр Рехвиашвили , ИА Sputnik , Москва
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