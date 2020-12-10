Умер классик грузинского кино Рехвиашвили

Классик грузинского кино ушел из жизни в возрасте 82 лет. Причина его смерти не раскрывается.

«"Ничего не исчезает. Все остается", — говорит герой картины "Путь домой". Так и кино Саши Рехвиашвили — оно не исчезнет. Останется навсегда. Светлая память!» — говорится в Facebook -аккаунте тбилисского Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб», ранее сотрудничавшего с кинематографистом.

Рехвиашвили родился 17 января 1938 года в Москве. В 24 года он окончил операторский факультет ВГИКа, а затем поступил на режиссерский факультет того же учебного заведения. После учебы работал на киностудии «Грузия-фильм». Режиссер снял такие ленты, как «Земля обетованная. Возвращение», «Эскиз к портрету Сановича», «Нуца», «Луг зеленый», «В треугольном круге», «Путь домой», «Последние» и «Ступень».

В качестве оператора Рехвиашвили работал над проектами «Акварель», «Красное и черное» и «Алавердоба». Кроме того, он снимался в фильме «Пиросмани».