Россиянам запретили покупать билеты в ряд стран 

Все новости на карте

Росавиация запретила авиакомпаниям продавать туристам билеты на вывозные рейсы в закрытые из-за пандемии COVID-19 страны. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

«Грузопассажирские рейсы предназначены для вывоза иностранцев с территории РФ и возврата россиян на родину. Перевозка граждан РФ за пределы страны с туристическими целями запрещена», — подчеркнула представитель Росавиации.

При этом, по данным «Интерфакса», в ведомстве уточнили, что россияне по-прежнему могут покупать летать в те страны, с которыми открыто авиасообщение.

«Речь идет исключительно о перевозке по направлениям, с которыми РФ официально не возобновила авиасообщение», — разъяснили запрет в Росавиации.

Как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии COVID-19 27 марта. С 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию. Также взаимно открыли границы Россия и Абхазия.