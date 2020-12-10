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Москва

Россиянам запретили покупать билеты в ряд стран 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Россиянам запретили покупать билеты в ряд стран
Фото: ТАСС
Росавиация запретила авиакомпаниям продавать туристам билеты на вывозные рейсы в закрытые из-за пандемии COVID-19 страны. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
«Грузопассажирские рейсы предназначены для вывоза иностранцев с территории РФ и возврата россиян на родину. Перевозка граждан РФ за пределы страны с туристическими целями запрещена», — подчеркнула представитель Росавиации.
При этом, по данным «Интерфакса», в ведомстве уточнили, что россияне по-прежнему могут покупать летать в те страны, с которыми открыто авиасообщение.

«Речь идет исключительно о перевозке по направлениям, с которыми РФ официально не возобновила авиасообщение», — разъяснили запрет в Росавиации.

В свою очередь пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что авиакомпании начали продавать билеты туристам на вывозные грузопассажирские рейсы, а также предложили реализовывать их туроператорам.
Как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии COVID-19 27 марта. С 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию. Также взаимно открыли границы Россия и Абхазия.
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Комментарии
В мире , Общество , Ирина Тюрина , Росавиация , Российский союз туриндустрии , Интерфакс
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