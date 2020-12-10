Санду официально признали новым президентом Молдавии 

«Утверждаются результаты выборов президента Республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом Республики Молдова. Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия», — объявила председатель Конституционного суда Домника Маноле.