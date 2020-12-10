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Москва

Санду официально признали новым президентом Молдавии 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Санду официально признали новым президентом Молдавии
Фото: Reuters
Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов президента, на которых победила бывший премьер-министр Майя Санду. Об этом сообщает «Sputnik Молдавия».

«Утверждаются результаты выборов президента Республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом Республики Молдова. Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия», — объявила председатель Конституционного суда Домника Маноле.

Вместе с тем представитель действующего президента Игоря Додона Николай Фомов просил отложить признание мандата, так как в суде есть еще одно дело, касающееся спора между бывшими кандидатами на выборах.
Ранее Конституционный суд приостановил действие поправок в законодательство, предусматривавших вывод Службы информации и безопасности из-под контроля президента, чего добивалось парламентское большинство.
Согласно Конституции Молдавии, президент избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. Церемония инаугурации Санду запланирована на 24 декабря. Соответственно, срок полномочий Додона истекает 23 декабря.
Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел 15 ноября. Санду получила 57,75 процента голосов, Додон — 42,25 процента.
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В мире , Игорь Додон , ИА Sputnik , Молдова
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