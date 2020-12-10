Алиев заявил о восстановлении справедливости в Карабахе

Азербайджан в ходе военных действий в Карабахе восстановил справедливость и международное право. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая в четверг перед началом в Баку военного парада, посвященного завершению военных действий в Карабахе.

"В 44-дневной войне Азербайджан положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право", — сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ ждал этого дня почти 30 лет. По его словам, участие в параде делегации Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом "является демонстрацией единства, дружбы и братства двух стран".

"С первых часов войны мы чувствовали поддержку Турции. Эта политическая и моральная поддержка вызывает гордость каждого азербайджанца", — сказал Алиев.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.