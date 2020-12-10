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Москва

Алиев: Азербайджан в результате военных действий в Карабахе восстановил справедливость 

ТАСС и ещё 4 39 минут назад
Алиев заявил о восстановлении справедливости в Карабахе
Фото: ТАСС
Азербайджан в ходе военных действий в Карабахе восстановил справедливость и международное право. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг перед началом в Баку военного парада, посвященного завершению военных действий в Карабахе.

"В 44-дневной войне Азербайджан положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право", — сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ ждал этого дня почти 30 лет. По его словам, участие в параде делегации Турции во главе с президентом Тайипом Эрдоганом "является демонстрацией единства, дружбы и братства двух стран".

"С первых часов войны мы чувствовали поддержку Турции. Эта политическая и моральная поддержка вызывает гордость каждого азербайджанца", — сказал Алиев.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи главы военного ведомства Турции Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу был подписан меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
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Комментарии
В мире , Война, Карабах , Сергей Шойгу , Ильхам Алиев , Хулуси Акар , Никол Пашинян , Владимир Путин , Министерство обороны , Азербайджан , Армения , Баку , Турция
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