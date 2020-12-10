России пообещали шок, крах и сдувание в 2021-м 

По ее словам, по вине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 российская экономика снизится по меньшей мере на 5%, больше других от кризиса пострадают малый и средний бизнес, потребуется принятие государством дополнительных мер, и они будут приняты.

«Как готовят свои прогнозы так называемые экстрасенсы? Анализируя новости, делая пассы руками и пугая почем зря», — сообщает «Царьград».

Издание обратило внимание на то, что пророчество Мироновой почти полностью повторяет содержимое ленты новостей — экономисты говорят о том, что последствия коронакризиса будут сказываться и в 2021-м, а бизнесмены буквально кричат о том, сколь сильно пострадали, взывая о помощи.

В октябре «Царьград» сообщил, что православный монах, живший в России в 18-19 веках, предсказал, что бог окунет Россию в чашу бедствий, чтобы вразумить ее, позволив новому Батыю на