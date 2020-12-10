Вассерман анонсировал катастрофу в США 

«Боюсь, что Соединенные Государства ждут очень тяжелые события», — считает он.

По словам журналиста, в США предстоит экономическая катастрофа, а вызвана она будет тем, что Джо Байдена запихнут в Белый дом. Отчасти это, как и практически все события 2020 года, вызвано последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 — не будь ее, не было бы тех гомерически наглых фальсификаций демократов при подсчете голосов на выборах президента.

Также Вассерман посетовал на то, что система глобального разделения труда путем узкой специализации целых стран довела мир до очередной Великой депрессии. При этом он высказал мнение, что карантин поставил на ней точку, потому что чуть не разрушил мировую экономику.

Журналист назвал шансом выйти из кризиса восстановление системы, при которой каждая страна занимается всеми доступными ей видами деятельности, и выразил надежду на то, что она будет восстановлена в достаточно скором будущем.