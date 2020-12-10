Какую из стран ждет экстренная вакцинация от COVID-19

Министр здравоохранения Бразилии генерал Эдуардо Пазуэлло оказался на самом тяжелом участке фронта политической войны между президентом Жаиром Болсонаро и губернатором штата Сан-Паулу Жуау Дорией, проходящем по вакцинам от COVID-19.

Текущая неделя началась в Бразилии с презентации Дорией плана вакцинации населения возглавляемого им штата от коронавирусной инфекции с использованием китайского препарата CoronaVac. Первая фаза, в рамках которой прививку должны получить работники сферы здравоохранения и лица старше 60 лет, стартует 25 января следующего года. В своем выступлении Дория подчеркнул, что план рассчитан в первую очередь на жителей штата, однако в сан-паульских пунктах вакцинации не откажут в заветной прививке и бразильцам из других регионов страны.

Главы целого ряда штатов воодушевились примером Сан-Паулу и заявили о желании возыметь собственный план вакцинации, где у них самих была бы возможность выбирать препарат. При этом финансирование данных программ должно идти из федерального бюджета. На фоне определенных проблем с оксфордской вакциной, на которую еще летом сделало ставку правительство Болсонаро, министр здравоохранения во вторник провел совещание с губернаторами, где объявил, что федеральные власти ведут переговоры о приобретении 70 миллионов доз вакцины производства компании Pfizer . Однако сроки сертификации препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) могут затянуться на два месяца.

И вот уже в среду Пазуэлло заявляет, что вакцинация может стартовать в конце текущего месяца, если Pfizer получит экстренное разрешение агентства на свой препарат. В самой же компании соглашаются, что смогут поставить Бразилии вакцину до конца года, но речь идет о небольшой партии препарата для экстренного применения.

В настоящее время третью стадию испытаний в Бразилии проходят четыре вакцины от коронавируса, разработанные компаниями AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson и Pfizer-BioNTech. Ни одна из них пока не получила одобрения со стороны Anvisa, никто из производителей еще не запрашивал у бразильского регулятора экстренной сертификации своего препарата.

Ситуация с коронавирусом в Бразилии стабильно ухудшается. По данным министерства здравоохранения страны на 9 декабря, за минувшие сутки здесь выявлено без малого 53,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19, его жертвами стали 836 человек. Тенденции роста заболеваемости фиксируются в 22 из 27 регионов Бразилии. С февраля здесь выявлено уже 6,7 миллиона заболевших. Жертвами болезни стали почти 179 тысяч бразильцев.