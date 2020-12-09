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Украина введет строгий карантин с 8 по 24 января 

RTVI 14 минут назад
Украина введет строгий карантин
Фото: Reuters
Власти Украины объявили, что с 8 по 24 января 2021 года в стране будет действовать строгий карантин. Об этом 9 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«До конца года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год», — сказал Шмыгаль.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру и призвал его не вводить жесткие ограничения до конца года. По оценке главы государства, действующий «карантин выходного дня» показывал себя достаточно эффективным, поэтому ужесточение мер не требовалось.
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В мире , Украина , Денис Шмыгаль , Владимир Зеленский
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