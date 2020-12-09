Украина введет строгий карантин

Власти Украины объявили, что с 8 по 24 января 2021 года в стране будет действовать строгий карантин. Об этом 9 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
«До конца года осталось три недели, и на этот период правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год», — сказал Шмыгаль.
В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру и призвал его не вводить жесткие ограничения до конца года. По оценке главы государства, действующий «карантин выходного дня» показывал себя достаточно эффективным, поэтому ужесточение мер не требовалось.